Muore storico ultras, ad Ercolano funerale tra fumogeni e cori in piazza

Il loro amico muore, loro non riescono a non dargli l’ultimo saluto e scendono in strada con tanto di palloncini, striscioni e fumogeni. Succede ad Ercolano, dove un gruppo di ultrà ha deciso di ‘trasgredire’ le regole anti contagio da Covid per dire addio allo storico tifoso dell’Ercolanese morto qualche giorno fa. A riportare la notizia è Il Mattino.

La folla fuori la chiesa

Una folla, difatti, si è creata all’esterno della basilicata di piazza Pugliano, senza rispettare regole e distanziamenti, nonostante le limitazioni imposte per i funerali a causa del Covid.

