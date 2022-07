Furto con scasso nel noto bar di Napoli, commercianti vogliono più sicurezza

Giovedì c’è stato il flash mob per chiedere più sicurezza a Piazza Trieste e Trento con la partecipazione di Ciro Fiola presidente della camera di commercio e il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Luigi Carbone presidente della commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli; Benedetta Sciannimanica assessore alla I municipalità. Gianni Caselli capogruppo di Europa Verde alla I municipalità; Ferdinando Ruocco esponente di Europa Verde. Infine, Antonio Visconti, titolare del Monide e Michele Sergio del Gambrinus e alcuni commercianti che operano in piazza.

Furto con scasso al bar Rosati di piazza Trieste e Trento

Durante la notte è stato scassinato e derubato il caffè Rosati che si trova proprio a Piazza Trieste e Trento. Risulta che sono stati derubati anche altri due locali nella limitrofa via Toledo. “Abbiamo subito il furto di circa 800 euro e danni al locale. Per fortuna l’hanno preso e ci hanno restituito il maltolto ma restano i danni. Insistiamo nel chiedere più videosorveglianza e un presidio fisso h24 in questa piazza” dichiara Massimiliano Rosati titolare del Bar.

Le dichiarazioni del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

“La risposta della delinquenza non si è fatta attendere. Addirittura il Prefetto aveva annunciato una ulteriore stretta ma purtroppo per ora di fatti concreti contro la delinquenza in questa parte della città non se ne vedono. Anzi appare ogni notte sempre meno presidiata e in mano alla criminalità. Ma come si fa a scassinare un locale al centro di Piazza Trieste e Trento senza che nessuno intervenga o se ne accorga? Non ci sono pattuglie che passano in zona? La situazione sta degenerando. Servono interventi rapidi e non annunci o progetti da qui a 100 anni come è successo con i colonnati di San Francesco di Paola. Una vergogna burocratica di mala amministrazione che ha fatto sprecare milioni di euro e ha lasciato una porzione di Piazza Plebiscito nel degrado totale“. Queste le dichiarazioni del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.