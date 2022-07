‘a Chiena di Campagna, successo per il ritorno ma è polemica. Borrelli: “Vergognoso spreco d’acqua”

“Mentre la siccità provoca effetti gravi come il razionamento dell’acqua, agricoltura in crisi, sindaci che chiedono di ridurre i consumi e danni alla biodiversità, nel comune di Campagna (provincia di Salerno) organizzano la festa dei gavettoni, la cosiddetta ‘A Chiena.

Il fiume Sele viene deviato fatto entrare in città e centinaia di persone si lanciano secchi di acqua: la chiamano la festa dell’acqua ma è un vergognoso spreco un insulto al dramma che l’Italia sta vivendo. È totalmente falso affermare che trattandosi di deviazione di un fiume l’acqua non viene persa, basta vedere le immagini video che abbiamo messo nei nostri canali social.

Deviare il corso del fiume determina di per sé un rischio ambientale non da poco, inoltre i livelli idrometrici dei fiumi campani stanno diminuendo a causa della siccità. E considerando che andrà avanti fino ad agosto, pensiamo che l’evento andrebbe fermato. Per queste ragioni abbiamo chiesto di intervenire al ministro Cingolani e al presidente De Luca.” – così gli esponenti di Europa Verde: Angelo Bonelli, portavoce nazionale; Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania e Fiorella Zabatta, copresidente del consiglio nazionale.

Pro Loco Campagna, ‘a Chiena

Come da tradizione verrà effettuata una parziale deviazione del fiume Tenza. Un canale artificiale capterà le acque in località Chiatrone e le immetterà in piazza Melchiorre Guerriero; l’acqua scorrerà così lungo il Corso principale, per poi incanalarsi di nuovo nel letto naturale del fiume attraverso un apposito tombino, così che non venga sprecata. L’evento si terrà ogni sabato e domenica fino al 17 agosto.