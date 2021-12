Geolier incontra Messi, la risposta al post di ‘Calciatori Brutti’: “Adesso aprite una nuova pagina”

Simpatico siparietto quello visto su Instagram stamattina e che vede protagonisti il colosso di Instagram ‘Calciatori Brutti’ e il rapper napoletano Geolier. La pagina Instagram ha repostato, sulla propria bacheca, la foto del giovane artista insieme alla star del PSG, Leo Messi. A distanza di qualche minuto dalla pubblicazione della foto, però, lo stesso Geolier ha risposto proponendo una nuova idea: “Adesso dovete aprire una nuova pagina chiamata ‘Rapper Brutti’. E se volete, potete anche usare la mia foto”. Boom di like immediato e soprattutto tante risate da parte dei fan.

Chi è Geolier

Geolier nasce – non certo una novità- come fenomeno: più che con una crescita progressiva, la sua carriera è – nel vero senso della parola – esplosa con un paio di brani. In tempi in cui i fenomeni passeggeri sono all’ordine del giorno, l’artista napoletano deve trovare la strada per restare. Partendo da una buona certezza: con il rap, Geolier ci sa fare. In pochissimo tempo è arrivato un riconoscimento sempre più largo da parte degli esponenti di punta del rap partenopeo, con cui ha iniziato a condividere simpatie e esibizioni dal vivo. Poi il timbro di approvazione di Guè Pequeno: l’artista milanese ha mostrato a più riprese stima per il giovane rapper napoletano.

Quando ti inserisci in un filone musicale e culturale ben preciso, come quello delle periferie napoletane, devi riuscire a trovare la tua strada e la tua identità. Intanto, Geolier continua a godere dell’hype del “nuovo che avanza”.