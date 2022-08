“Addio mammarella mì!”, lutto per Gianluca Capozzi per la morte della madre

“Addio mammarella mì! Era così che ti chiamavo”. Lutto per il cantante napoletano Gianluca Capozzi per la perdita della mamma. A comunicare la triste notizia è stato il cantante con un post sui social: “La tua battaglia è finita! E tu l’hai vinta resistendo anni ed anni e non arrendendoti mai al male che ti affliggeva. finalmente ora puoi riposarti, finalmente puoi sedere nel regno di dio in prima fila… tu si che lo meriti per la fede incrollabile che hai sempre avuto. se c’è una cosa che mi mancherà di te, oltre all’immenso amore che mi hai donato, è la tua immensa gentilezza, hai sempre avuto modi gentili e delicati ed anche nella sofferenza non hai mai fatto mancare un sorriso cordiale…spero di essere sempre più comete… addio mamma’ mi manchi già in una maniera che nemmeno so descrivere… tuo figlio gianluca…”. Tanti i commenti di cordoglio da parte di colleghi e fans per Capozzi.

“Mi dispiace proprio in questi giorni dicevo come ama Gianluca la mamma traspariva un profondo amore fatto di valori forti quelli che quando li vedi ti riempiono il cuore lo raccontavo a mia sorella e ai miei familiari sentite condoglianze lei sarà sempre accanto a te ne sono sicurissima perché le mamme nn lasciano mai soli i figli neanche dopo la morte impossibile un abbraccio grande grande”. “Mi dispiace tanto anche io 12 anni fa in questo stesso giorno ho perso la mia mamma inutile dirti il dolore che si prova e non andrà più via ma sono convinta che loro saranno per sempre vive nei nostri cuori un abbraccio forte forte”. “L’amore di una mamma è così profondo che neanche la morte potrà mai cancellarlo. Tua madre vivrà per sempre in te, nei tuoi ricordi e nel tuo cuore. Sincere condoglianze un abbraccio forte “