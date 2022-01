LDA criticato ad Amici, papà Gigi sbotta: “Ho la coscienza pulita, non me ne frega”

LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, figlio di Gigi, è entrato nella scuola di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le lezioni di canto all’interno della suola sono tenute da diversi insegnanti, tra cui Anna Pettinelli. Ed e proprio con quest’ultima che i rapporti non sembrano essere idilliaci. Già nella prima puntata di Amici, la maestra di canto disse di lui: “Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0”.

La replica di Gigi D’Alessio dopo le accuse ad LDA

Più volte Luca ha ribadito che lui e suo padre sono due persone diverse e proprio grazie a questa opportunità vorrebbe dimostrarlo. Ma le polemiche non sono finite qua, tanto è vero che proprio papà Gigi D’Alessio è intervenuto a difendere il figlio: “Certe volte, avere un cognome pesante di facilita la vita ma altre volte te la rende ancora più difficile. Io lo sto vivendo persino nella mia famiglia. Però siccome io ho la coscienza pulita, non me ne frega niente“. Queste le parole dell’artista napoletano a The Voice (dove è uno dei giudici) dopo l’esibizione della concorrente Carmen Marchese. Il riferimento è chiaro a quello che sta passando LDA nel suo percorso nella scuola di Amici. Una vera e propria frecciatina ad Anna Pettinelli che in questi ultimi mesi ha attaccato spesso il giovane allievo di Amici.