Bollettino Covid Campania 13 gennaio, ben 19 decessi in 48 ore: crescono anche ricoveri e terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 24.451 positivi su 105.077 tamponi esaminati, 2.583 in meno di ieri con 12.951 test processati in meno. Di questi, 12.607 su 59.369 sono positivi al tampone antigenico mentre 11.844 su 45.708 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 23,27% dei test, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 22,90%.

Se sale a 8.668 il numero di vittime con i 19 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.154 ricoverati con sintomi, 28 in più di ieri, e 79 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.

Covid: nella mappa Ecdc, tutta l’Italia in rosso scuro

L’Italia diventa tutta rossa scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19: è l’indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Passa dunque in rosso scuro anche la Sardegna ancora in rosso la scorsa settimana.

Per l’agenzia Ue, poi, è in rosso scuro tutta l’Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. In rosso solo la Romania, parte dell’Ungheria e vasta parte della Polonia. Non c’è nessun Paese indicato con un rischio minore (giallo o verde).

Covid: nel Napoletano servizio notturno auto medica

Il Comune di Ottaviano, in provincia di Napoli, ripristina il servizio notturno – già sperimentato durante la fase più difficile dell’emergenza – di auto medica per i positivi al covid della città che hanno bisogno di assistenza. Sarà attivo da sabato 15 gennaio, tutti i giorni dalle 20 alle 8 del mattino. È sufficiente telefonare al numero 3393358440 e un’auto medica, con personale specializzato, fornirà l’aiuto necessario.

Ad annunciarlo è il sindaco Luca Capasso, che spiega: “Rispondiamo così alla sempre più crescente richiesta di assistenza dei tanti positivi residenti a Ottaviano. Rispondiamo con iniziative concrete, come sempre abbiamo fatto da quando è in corso questa maledetta emergenza. Desidero ringraziare il consigliere delegato alle politiche sociali, Ferdinando Federico, per l’impegno costante”.