La Polizia Locale di Napoli del Reparto Infortunistica Stradale è intervenuta nella tarda serata di ieri in Via Miano, alt.Portapiccola, dove un pirata della strada , alla guida di un’autovettura ha investito un 27enne che attraversava sulle strisce pedonali. Purtroppo per il giovane, originario della zona, le condizioni sono apparse subito critiche ed è deceduto poco dopo essere stato trasportato al presidio ospedaliero “Cardarelli”.

Gli Agenti, anche sulla scorta di testimonianze raccolte sul posto, sono sulle tracce del pirata della strada che dopo l’investimento si è dato alla fuga senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso.

Identificata la vittima

Adrien Olmo 27 anni di Capodimonte. Stava tornando a casa in zona a casa del papà, molto conosciuto e voluto bene dal quartiere. Il papà lavorava nella segreteria della ex Circoscrizione ora Municipalità Stella San Carlo all’Arena. Antonio Murano, capitano della Sezione infortunistica della Polizia Municipale: “Siamo sulle tracce, il responsabile è meglio che si costituisca”. Gennaro Centanni, presidente di Napoli Spazio a Sinistra: “In via Miano si transita senza i necessari standard di sicurezza, ci vogliono dissuasori. Le strisce pedonali quasi non si vedono in quel luogo. I residenti e i commercianti sono sfiduciati da tanta disattenzione delle istituzioni”

Schianto in tangenziale a Napoli, distrutta Mini Cooper: comitiva finisce in ospedale

Grave incidente avvenuto stanotte in tangenziale a Napoli, 4 giovani di Marcianise finiscono in ospedale. A riportare la notizia è Edizione Caserta. Lo schianto è avvenuto all’uscita Doganella della Tangenziale. La comitiva era a bordo di una Mini Cooper che si è schiantata verso le due di questa notte: i due contusi lievi sono stati trasportati al Cardarelli. Più grave la situazione di una coppia formata da un ragazzo ed una coetanea che sono stati accompagnati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Ponticelli dove sono giunti annunciati da codice rosso. Il conducente della Mini avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail.