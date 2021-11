Nei giorni scorsi Alessia Mancini ha tenuto con il fiato sospeso i fan a causa di un intervento a cui si è sottoposta. Fortunatamente, dopo l’intervento la conduttrice si è mostrata sorridente sui social, con tanto di pollice alzato, da un letto dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove era appunto ricoverata in stato di convalescenza. Nel post pubblicato su Instagram, Alessia Mancini ringrazia il sostegno dei suoi follower: «Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me. Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre. #prevenzione».

Alessia Mancini torna a casa dopo l’intervento: “Avevo un tumore all’utero”

Una volta tornata a casa, la showgirl ha aggiornato i suoi follower sul suo stato di salute, spiegando anche i motivi dell’intervento. “Eccomi qua – ha esordito la Mancini – buon pomeriggio da casa…casa dolce casa. Che faccio? E’ proprio questo il bello, niente, mi riposo.. sto studiando tutto il palinsesto…. I primi giorni dopo l’operazione sono i peggiori, mi fa un po’ male la ferita ma penso che sia normale”.

Alessia Mancini ha poi spiegato il motivo del suo improvviso ricovero: “Avevo un mioma all’utero, un tumore benigno diventato molto grosso, come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male, era in una posizione scomoda (…) Bisogna fare prevenzione, sapevo di averlo da un po’ e lo t.enevo sotto controllo da anni. Alla fine era diventato grande e il ginecologo ha detto di toglierlo”.

Sempre su Instagram ha poi condiviso un video in cui compare anche il marito Flavio Montrucchio, andato a trovarla subito dopo l’intervento in ospedale. Una clip breve in cui i due scherzano, visto che Montrucchio è inquadrato con tanto di mascherina chirurgica, cuffia e camice: “Guardi che già mi hanno operato. Lei è il chirurgo?”, fingendo di non riconoscerlo. E lui risponde: “Ma per venire a trovarti, posso venire così?”. “Vai bene anche così”, gli dice lei. I due hanno una relazione che va avanti da oltre 18 anni e dalla quale sono nati due figli, Mia e Orlando.