Lacrime a Giugliano per Giovanni, il 28enne muore dopo la malattia

La città di Giugliano piange il giovane Giovanni dell’Aversano. Oggi il 28enne è stato ricordato da Francesco Iovinella: “E’ difficile accettare la volontà di Dio, la tua perdita a soli 28 anni ci lascia senza parole. Se chiudo gli occhi, ti vedo ancora bambino, correre nel cortile di casa, sento le tue urla gioiose, il tuo sorriso immenso e i nostri sguardi d’intesa.

𝙌𝙪𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙨𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙞 𝙞𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞 𝙙𝙪𝙚 𝙖𝙣𝙣𝙞 𝙙𝙞 𝙡𝙤𝙩𝙩𝙖, 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩𝙖 𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙯𝙖“.

Il giovane combatteva da anni contro una feroce malattia. “Hai sempre combattuto, niente ha mai fermato la tua forza di volontà, neanche quando hai fatto sí che il seggio elettorale fosse istituito in ospedale, così da non far mancare il tuo sostegno alla mia candidatura. Mi si spezza il cuore al pensiero che la tua mamma, il tuo papà non possano più toccare con mano la tua presenza, ma in loro c’era e ci sarà per sempre la tua gentilezza e la tua caparbietà. Quanta forza per aiutarti a superare la tua malattia e quanta forza per accettare invece ciò che non avrebbero mai voluto, che nessuno di noi avrebbe mai voluto. 𝗔𝗱𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝘀𝗲𝗶 𝘂𝗻 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼, 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝘁𝘂𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗮𝗹𝗶 𝗮𝗯𝗯𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝘁𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮, 𝗽𝗮𝗽𝗮̀ 𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗼, 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗱𝗲𝘁𝘁𝗼, 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗻𝗼𝗶, 𝗰𝗼𝘀𝗶̀ 𝗱𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮𝗿𝗰𝗶 𝗲 𝗱𝗮𝗿𝗰𝗶 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮, 𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗮𝗿𝗱𝘂𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮. Guardo la finestra attraverso la quale ti ho visto crescere, è vuota, ma solo del tuo corpo sofferente ma se invece alzo gli occhi al cielo sento la tua presenza, libera da ogni dolore. 𝗩𝗢𝗟𝗔 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗶𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝘂𝗼𝗶, 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗶 𝗶𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝘀𝗼“, conclude il consigliere comunale.