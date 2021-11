Il Giro d’Italia torna a Napoli dopo 45 anni, tappa dai Campi Flegrei al lungomare

Tra le tappe del prossimo Giro d’Italia, c’è anche Napoli. Un ritorno tanto atteso, visto che l’ultima voltà è accaduto esattamente 45 anni fa. La corsa ciclistica più importante del nostro Paese, dunque, attraverserà per ben 5 volte Bacoli. A darne l’annuncio è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

La gioia del sindaco di Bacoli

«È vero. È ufficiale. Ce l’abbiamo fatta, finalmente. Il Giro d’Italia torna a fare tappa a Bacoli, dopo 45 anni. Sarà la tappa dei Campi Flegrei. La corsa ciclistica più importante della nostra nazione, e tra le più importanti al mondo, attraverserà 5 volte la nostra città. Per 5 volte mostreremo a milioni di appassionati la meraviglia del Castello Aragonese, di Miseno, delle Palazzo Imperiale, della Città Sommersa di Baiae. Per 5 volte, in una delle tappe più belle della corsa rosa, mostreremo al mondo il lago Fusaro, la Casina Vanvitelliana, l’antico porto militare di Misenum. Bacoli e Monte di Procida. I Campi Flegrei. Affacciati sulla Capitale della Cultura 2022, Procida». Queste le parole del primo cittadino in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Poi continua.

«È una gioia immensa, frutto di un grande lavoro istituzionale che ha coinvolto i sindaci flegrei e la Città Metropolitana di Napoli. In un circuito bacolese e montese, di circa 19 km. Abbraccio forte Enrico Panini ed Elena Coccia. Ringrazio tutti i colleghi che hanno sposato questa straordinaria sfida. L’abbiamo portata avanti, in silenzio. Ed oggi festeggiamo. Con articolo a tutta pagina sulla Gazzetta dello Sport. E le parole, che ci entusiasmano, di Mauro Vegni, storico direttore del Giro d’Italia per il gruppo RCS. Maggio 2022. Una data storica, che non dimenticheremo mai più. Insieme, vivremo un grande evento, che la nostra città merita. All’altezza dei nostri sogni. Un passo alla volta. Anzi. Una pedalata alla volta».

