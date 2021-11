Voleva perdere peso, Sabina muore a 40 anni dopo l’intervento: lascia un bimbo

Un vero e proprio dramma quello consumatosi in Sardegna dove una mamma di 40 anni è morta in seguito ad un’operazione per perdere peso. A riportare la notizia è unionesarda.it.

Sabina Luciano muore a 40 anni dopo l’intervento

La donna si era rivolta ad un ospedale veneto per sottoporsi all’intervento di riduzione dello stomaco. Purtroppo, Sabina Luciano è morta pochi giorni dopo e sul caso è stata aperta un’inchiesta. La 40enne, che lascia un bimbo piccolo, ha accusato i primi disturbi dopo il ritorno a casa. Immediato il ricovero in ospedale prima del dramma:uccisa da uno choc settico, ha stabilito l’esame necroscopico, la cui causa deve essere individuata. I familiari hanno presentato un esposto, chiedono che sia fatta chiarezza.

Il cordoglio social per Sabina Luciano

“Amica mia non è giusto tutto questo..ci siamo viste da poco e già fantasticavamo pensando a cosa comprarci dopo l’ intervento…quando saremo state belle e magre…e invece ora questa notizia…non doveva andare così…dovevamo farci ancora tante risate insieme ti vorrò bene un gran bene”, scrive un’amica su Facebook.