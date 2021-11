“La verità è venuta a galla, sono felice”, Gigi D’Alessio parla dopo l’assoluzione

“Finalmente la giustizia ha fatto il suo corso”. Queste le prime parole a caldo di Gigi D’Alessio subito dopo la sentenza di assoluzione nel processo in cui era imputato per evasione fiscale. La vicenda, legata ad un’indagine del 2018, si è conclusa positivamente per il cantante napoletano. Il Pm aveva chiesto quattro anni di carcere.

Le parole dei legali

Era da tempo che il cantante non si esprimeva sui fatti, che vedevano coinvolto lui e altri quattro imputati. Le sue ultime parole, infatti, risalivano all’avvio delle indagini, quando sicuro di se sosteneva la sua innocenza, ribadendo di poter dimostrare la sua estraneità ai fatti.

I legali di D’Alessio: Pierpaolo Dell’Anno, Giuseppe Murone e Gennaro Malinconico si pronunciano così subito dopo la sentenza: “Rende giustizia all’uomo prima che all’artista. Il tribunale di Roma ristabilisce la verità a distanza di dieci anni dalle ipotesi accusatorie, rimaste prive di riscontro, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’artista, che ha sempre creduto che la giustizia riconoscesse l’assoluta legittimità del suo agire”. Concludono infine: “Il tempo è galantuomo”

Il post su Facebook e le dichiarazioni di Gigi D’Alessio

A rompere il silenzio è anche lo stesso Gigi D’Alessio che parla della sentenza con un post su Facebook. “Finalmente la giustizia ha fatto il suo corso”, apre così il discorso il noto cantante napoletano. Continua poi con contentezza: “Oggi per me è un giorno felice perché la verità è venuta a galla, dopo oltre dieci anni di ombre pesanti per me e per i miei collaboratori”. Ribadisce ancora la sua innocenza: “ci siamo dovuti difendere da accuse infondate che hanno infangato la nostra serietà e il nostro lavoro”.

Sottolinea poi, ancora una volta, la sua fiducia nella magistratura: “Chi mi conosce sa che sono sempre stato tranquillo, avendo massima fiducia nella giustizia e nel lavoro della magistratura”. Conclude, infine, D’Alessio: “Con tanta pazienza, la verità alla fine vince sempre e ora è sotto gli occhi di tutti”.

IL POST DEL CANTANTE DOPO L’ASSOLUZIONE

