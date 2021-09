Attimi di paura questa mattina a Giugliano dove un bus è stato distrutto dalle fiamme in via San Francesco a Patria, poco prima dello svincolo per il Parco Commerciale Grande Sud. Ancora da chiarire la dinamica.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 7 di questa mattina. Sul posto i Vigili del Fuoco impegnati a domare l’incendio. Il fumo ha invaso le corsie.