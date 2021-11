Drammatica notizia sconvolge Giugliano e Napoli. Francesco C., giovane finanziere classe ’91, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lodi, è stato trovato senza vita. Il maresciallo 30enne è stato trovato privo di vita nel proprio alloggio privato. Sul posto la polizia di Stato per i rilievi del caso. Contattata la famiglia. Francesco aveva fatto il liceo a Giugliano De Carlo, poi aveva intrapreso la carriera militare.

