Giugliano-Turris, 22 anni dopo torna il derby. Il primo fu giocato nel lontano 1951 con l’inaugurazione del nuovo campo sportivo.

Ventidue anni, tanto è passato dall’ultimo derby campano tra Giugliano e Turris (C2). Era un freddo pomeriggio del dicembre del 2000. Il risultato finale fu di 1-1, passò in vantaggio (52’) la formazione corallina grazie ad una sfortunata autorete di Vitiello, tre minuti dopo Pisani ristabilì il risultato. Calendario alla mano si può dire un millennio fa. E sabato sera al “Partenio – Lombardi” di Avellino, casa momentanea del Giugliano, tornerà una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie, che hanno dovuto aspettare 7932 giorni per tornare a vivere l’aria del derby. La prima sfida tra le due compagine, invece, risale al lontano 14 ottobre 1951. Era la prima giornata del campionato Promozione Interregionale. Una data importante per i colori gialloblu perché quella domenica veniva inaugurato il nuovo campo sportivo. La gara fu preceduta dalla cerimonia del battesimo del campo, madrina la signora Giulia Palumbo D’Amore, consorte dell’Avv. Luigi Palumbo.

Ritornando al derby di sabato prossimo c’è grande attesa da parte delle due tifoserie. Le due squadre nell’ultima gara di campionato, entrambe impegnate in trasferta, hanno conseguito due risultati positivi. Il Giugliano ha pareggiato 2-2 in casa del Latina mentre la Turris, con un gol di Maniero, ha espugnato il campo del Picerno.

La gara, con inizio alle 20:30, sarà diretta da Claudio Panettella della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri di Sassari, Stefano Galimberti di Seregno e dal quarto uomo Leonardo Mastrodomenico di Matera.