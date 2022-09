Wanda Nara annuncia la separazione da Icardi: “Mi risulta molto doloroso”

“È meglio si sappia da me”. Tra un outfit e una comparsata tv Wanda Nara sorprende e sconvolge milioni di followers e gossippari verso mezzanotte con una delle sue stories su Instagram. Poche frasi su sfondo nero, come nero è il momento che sta vivendo la coppia più paparazzata e chiacchierata degli ultimi anni nel mondo dello sport, quella tra la soubrette e procuratrice argentina e l’attaccante Mauro Icardi, ex Inter e Psg, oggi al Galatasaray.

“Mi risulta molto doloroso – dice il messaggio di Wanda affidato ai social – vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”. In realtà non scrive le parole “io e Mauro ci separiamo” ma le fa chiaramente intendere. Le voci della separazione tra i due si rincorrono comunque già da parecchi mesi, ed erano state tante le smentite, l’ultima proprio poche ore prima del messaggio affidato ai social che ha fatto in pochi minuti il giro del mondo. E Maurito? Dai suoi profili social, al momento, nessuna novità…

WANDA E MAURITO

— Una storia, quella tra Icardi e Wanda, nata sotto i riflettori. L’incipit è un’esplosione di gossip che rimbalza dall’Europa al Sudamerica. Perché tutto nasce dal classico triangolo. Wanda sposa Maxi Lopez, attaccante argentino, nel 2008: la coppia mette al mondo tre figli maschi e poi divorzia nel 2013 dopo una lunga scia di accuse vicendevoli legate all’infedeltà coniugale. All’epilogo della storia con Maxi Lopez la soubrette argentina comincia una nuova relazione con Icardi, compagno di squadra e amico di Maxi alla Sampdoria. Una vicenda che, si sussurra, finisca pure nel mirino dei senatori dell’albiceleste (su tutti Messi) che mal digeriscono il comportamento di Maurito. Intanto la coppia si sposa nel 2014 e dal matrimonio nascono Francesca e Isabella. Wanda diventa anche la manager di Icardi ed è lei che tratta il passaggio dell’attaccante dall’Inter al Psg. A Parigi però emergono le prime pesanti crepe tra i due quando affiorano i rumors su una presunta storia tra Maurito e la modella China Suarez. Crisi coniugale salvata in extremis e ora l’ultimo capitolo del Wanda-Gate. Almeno così pare.