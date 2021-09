Grande Fratello Vip, un concorrente rivela la durata: «Possiamo restare fino a 9 mesi»

È già passata più di una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia iniziano a crearsi i primi legami, i primi diverbi ed i primi confronti tra le persone più conosciuti nel mondo dello spettacolo. Ed è a questo punto ovvia anche la domanda che i fan si pongono: «Quanto durerà questa edizione?».

Grande Fratello Vip, quanto potrebbe durare il reality

Molto probabilmente, e sempre con l’aiuto degli ascolti ‘positivi’, anche questa sesta edizione del Grande Fratello sarà abbastanza lunga. A svelarlo è Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e concorrente del GF Vip 6. Stando a quanto raccontato da Velvet Gossip, il ragazzo si sarebbe aperto sul tema con Sophie Codegoni. “Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma” – avrebbe confidato Nicola Pisu alla giovane ex tronista di Uomini e Donne.

Se gli ascolti non dovessero essere soddisfacenti, come ha spiegato anche lo schermitore Aldo Montano, il Grande Fratello Vip dovrebbe spegnere tutti i riflettori lunedì 13 dicembre. Non è detto però che sarà così. L’anno scorso, infatti, in molti hanno festeggiato Natale e Capodanno insieme ai vipponi. Chissà, se quest’anno, accadrà nuovamente.

Polemiche su Amedeo Goria e Ainett Stephens: «È un maiale»

Non sono mancate le polemiche durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Protagonista senza dubbio Amedeo Goria, che si è infuriato per l’immagine sbagliata che sta passando ai telespettatore a causa del gioco di seduzione con Ainett Stephens. Ad indignarsi Francesca Cipriani, che ha sbottato contro il giornalista, stizzita anche dalle parole di Vera Miales.

Il caso, intanto, fa dividere il pubblico. Da una parte c’è chi vede malizia nei confronti di Ainett, decisamente in imbarazzo per la posizione costretta ad assumere in casa. Dall’altra, invece, chi trova ‘puro’ il modo di fare di Goria. L’immagine di Amedeo senza mutande nel letto con la Stephens non ha aiutato a far cambiare idea agli scettici. Poco dopo Alfonso Signorini ha mostrato alla bella Gatta Nera e a Francesca Cipriani un messaggio di Vera Miales, l’attuale fidanzata di Amedeo, che ha minacciato di farla pagare alle gieffine se continueranno a gravitare attorno al giornalista. Minaccia che è stata accolta con una grassa risata dalle due, e che ha scatenato la reazione della Cipriani. “Sei tu che ti sei scelta Peppo Pig. È un maiale”, ha commentato.