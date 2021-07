A causa di un incidente, che ha coinvolto più veicoli e nel quale è morta una persona e altre tre sono rimaste ferite, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla strada statale 162Dir del Centro Direzionale, in direzione Acerra, all’altezza del km 8 a Napoli. Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

