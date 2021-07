Un malore in acqua, muore annegato un 55enne di Curtarolo in provincia di Padova. La disgrazia è successa oggi pomeriggio, 22 luglio, all’incirca alle 16.30 nella frazione di Barricata a Porto Tolle, nella spiaggia libera delle Conchiglie. La vittima è Filippo Favaretto e dai primi accertamenti l’annegamento dovrebbe essere stato causato da un malore. Inutili i soccorsi per la vittima non si è potuto fare nulla.

La dinamica

I primi accertamenti hanno avvalorato l’ipotesi che il 55enne, durante un bagno in mare, sia stato colto da malore. Benché portato a riva e soccorso dai sanitari del Suem 118, intervenuti con l’elicottero da Padova, non ce l’ha fatta. La salma è già stata messa a disposizione dei familiari dal pm di turno della Procura rodigina.