Grave incidente auto-Vespa nel Napoletano, 35enne in prognosi riservata

Grave incidente avvenuto nella serata di domenica a Ischia, nella località Buonopane, a Barano. Come riportato da Il Mattino, ad avere la peggio è stato un 35enne in sella alla sua Vespa 50 che, per motivi ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un suv Suzuki. Immediati i soccorsi con le condizioni di Vincenzo, questo il nome del giovane che sono apparse da subito molto gravi. I sanitari del 118 hanno quindi trasportato il centauro all’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

Successivamente, visto il quadro clinico complicato, il 35enne è stato intubato e una volta stabilizzato nella notte è stato trasferito in elicottero presso l’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento, dotata di reparti di neuroradiologia e neurochirurgia meglio attrezzati per affrontare un’emergenza del genere. Vincenzo resta in prognosi riservata e le sue condizioni stazionarie. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e da accertare eventuali responsabilità: i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati entrambi sottoposti a sequestro.

