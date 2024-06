Futuro Di Lorenzo, ieri incontro Adl-Manna-Giuffredi: cos’è trapelato

PUBBLICITÀ

La telenovela riguardante il futuro di Giovanni Di Lorenzo prosegue ed è ancora lontana da veder scritta la parola fine: Aurelio De Laurentiis è sceso in campo in prima persona per risolvere la vicenda Giovanni Di Lorenzo. Ieri a Roma, negli uffici della Filmauro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente Mario Giuffredi, in presenza del direttore sportivo Giovanni Manna. Un summit lungo 4 ora che ha portato ancora una volta ad una fumata grigia, tendente verso il bianco, come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Corriere dello Sport, incontro Di Lorenzo, Adl, Manna: ancora da decifrare il futuro del capitano

“E innanzitutto il bilancio finale del confronto romano: segnali di pace. Un cauto

ottimismo verso un clima di maggiore serenità che blinderebbe le aspettative di

Antonio Conte, da sempre fautore di un solo pensiero in merito al giocatore, peraltro

condiviso con il presidente: Di Lorenzo non è soltanto incedibile, piuttosto è un perno,

un pilastro fondamentale della squadra che gradualmente il club sta plasmando

seguendo le sue idee e le sue indicazioni. De Laurentiis e Giuffredi si rivedranno

ancora oggi: un bis che autorizza ad avvalorare la fiducia carpita ieri.

La storia, dicevamo, comincia ad assumere contorni di maggiore serenità: alla tela

ricamata con pazienza dal ds Manna sin dai primi istanti e agli interventi decisi di

Conte dopo la sua investitura, s’è aggiunto il tocco di De Laurentiis. Sceso in campo in

prima persona alle porte della presentazione del nuovo allenatore e dell’inizio della

stagione – con i ritiri – per ristabilire il sereno e scrivere la parola fine in calce al caso”.

