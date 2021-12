Fuggitivo catturato a Napoli ‘grazie’ al green pass, aspettava l’autobus. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al Covid-19, effettuavano un controllo sul possesso del “green pass” in via Marina ad alcuni utenti in attesa dei mezzi pubblici ed hanno sanzionato un uomo poiché sprovvisto del certificato verde.

L’uomo, identificato per Hamza El Rhouate, 24enne marocchino, è stato arrestato perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 6 dicembre dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, in sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Velletri cui era sottoposto per il reato di rapina. Infine il 24enne, irregolare sul territorio nazionale, anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.