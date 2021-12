Maria Licciardi trasferita al carcere duro, trascorrerà il 41 bis nel penitenziario de L’Aquila

Maria Licciardi è stata trasferita dal carcere di Lecce a quello de L’Aquila. È ritenuta dalla Dda di Napoli a capo dell’omonimo clan fondato dal fratello Gennaro, e, anche, elemento di vertice delle federazione malavitosa denominata “Alleanza di Secondigliano”.

Qualche giorno fa, infatti, il Ministero della Giustizia ha risposto positivamente all’istanza con la quale la Procura ha chiesto la detenzione al 41bis per “Lady camorra”. Maria Licciardi, soprannominata «à peccerella», venne arrestata dai carabinieri del Ros all’alba dello scorso 7 agosto nell’aeroporto romano di Ciampino dove stava per imbarcarsi su un volo diretto a Malaga (Spagna) dove risiede la figlia.

