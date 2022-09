Hobby o professione, la linea Gear Garage risolve i problemi di arredamento delle officine

Come si arreda un garage per renderlo efficiente? E, questione ancora più rilevante, come si rende più produttiva un’officina professionale? La risposta a entrambe le domande è simile, perché è possibile fare affidamento ai servizi di Fami Srl, lo specialista italiano degli arredi officina, che con la gamma Gear Garage offre una linea completa di prodotti ideali sia per professionisti che per gli appassionati di moto, auto e fai da te alle prese con questioni di allestimento degli spazi.

Fami presenta la linea Gear Garage

Linee geometriche pulite e lineari, che celano al proprio interno tutto ciò di cui si ha bisogno in un garage: è questa la filosofia alla base di Gear Garage, la linea di arredi officina sviluppata dagli esperti di Fami per rispondere alle particolari necessità di chi opera nei settori di automotive, motorsport e industria, ma anche di piccole realtà quali laboratori e officine.

Modulari, componibili, flessibili e di qualità, i diversi elementi di questi arredi industriali consentono di realizzare composizioni personalizzate, caratterizzate da funzionalità e design e capaci di adattarsi perfettamente agli ambienti in cui devono essere inserite: utensili, parti di ricambio, valigette, arrotolatori, cavi, oli e prodotti per la pulizia, tutto resta preziosamente custodito e in ordine, a tutto vantaggio di efficienza e produttività.

Le caratteristiche di Gear Garage

Il sistema di arredamento modulare per officina Gear Garage facilita infatti l’organizzazione di tutto il materiale di lavoro utilizzato quotidianamente nelle officine, e ogni componente dei diversi moduli è appositamente studiato per contribuire a rendere l’intera composizione personalizzata, funzionale ed efficiente.

Per la precisione, i moduli singoli Gear Garage sono disponibili in 7 diverse dimensioni, da un minimo di 512 mm ad un massimo di 2040 mm di larghezza: offrendo componenti di larghezze differenti, permettono quindi di modulare facilmente la dimensione della composizione e di adattarla in modo semplice e preciso agli spazi, alla quantità e alla tipologia di attrezzature da officina da stoccare.

Grande cura è dedicata anche ai top di lavoro, elementi indispensabili per l’arredamento di un’officina, che devono assicurare caratteristiche di robustezza e capacità di resistere a lavorazioni di diverso tipo e forza: Gear Garage offre non una, ma ben tre tipologie di piani di lavoro in acciaio inox satinato, acciaio gommato o multiplex, tutti con profondità 630 mm. A completare il progetto è poi la grande versatilità cromatica, perché i due diversi elementi che compongono i moduli arredamento Gear Garage sono disponibili in 12 colori: struttura e frontale possono essere scelti monocolore oppure bicolore per personalizzare le composizioni in base al colore aziendale o a seconda dell’ambiente in cui sarà posizionato l’allestimento.

Perché scegliere questa soluzione: i vantaggi e gli esempi

Queste considerazioni, che possono sembrare puramente di tipo estetico, hanno in realtà un rilevante impatto sull’organizzazione e sulla gestione funzionale dell’officina, perché uno spazio ben ragionato e ordinato consente di godere di numerosi benefici: da un lato, rappresenta un ottimo biglietto da visita nei confronti di clienti e fornitori, ma soprattutto rende le diverse attività quotidiane più rapide, efficienti e sicure. Disporre di un luogo in cui stoccare tutta le attrezzature da officina, i ricambi, i componenti e gli utensili, infatti, permette un progressivo aumento della produttività e una riduzione di infortuni e incidenti dovuti ad attrezzi, tubi e altri elementi sparsi in modo caotico nell’ambiente di lavoro.

Scegliere un sistema di progettazione in moduli singoli è la soluzione ideale per massimizzare la personalizzazione dell’allestimento per officina, in quanto questi elementi offrono diverse tipologie di armadi, moduli angolari, moduli lineari con cassettiere, pareti attrezzate, armadi tecnici e vani multiuso e possono essere perfettamente adattati alle dimensioni e alla tipologia di ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda la linea di arredo officina Gear Garage, tutti i prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità, scelti per poter resistere e sopportare sollecitazioni, urti e lavorazioni quotidiane.

Questa proposta ha già avuto ottimi riscontri sul mercato, e tra tutti spicca il caso di Trident Motorsport, scuderia lombarda classe 2006 e uno dei più importanti team di Formula 2, Formula 3 e nel campionato FIA di Formula 3 regionale: al momento di allestire la nuova officina meccanica per lo sviluppo e la manutenzione dei veicoli, il team ha scelto proprio la linea di arredi Gear Garage (nei colori tipici delle vetture, quindi blu e rosso) e quotidianamente il personale di quest’azienda, giovane e dinamica, sfrutta gli armadi, le postazioni di lavoro e i diversi elementi per rendere ancora più competitivi i diversi veicoli chiamati a scendere in pista.