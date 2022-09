Droga e pistola nascoste in casa a Giugliano, 68enne finisce in manette. Blitz anti-droga per i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli che questa notte hanno perquisito l’abitazione giuglianese di Amelia Sorino, 68enne del posto. Importante il quantitativo di droga rinvenuto e sequestrato: 2 chili di hashish suddivisi in dosi e panetti, 300 grammi di marijuana pronta alla vendita e 125 grammi di cocaina. Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche diverse buste, del cellophane e una macchina per il sottovuoto verosimilmente utilizzati per il confezionamento dello stupefacente.

Non solo droga ma anche armi. I carabinieri, nell’abitazione utilizzata dalla donna, hanno trovato e sequestrato una pistola semiautomatica marca Canik 9×21 risultata rubata un anno fa in provincia di Bologna e 64 proiettili calibro 9. La 68enne è stata arrestata e dovrà rispondere dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di detenzione abusiva di armi e di ricettazione. L’arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti-.