Dove comprare visualizzazioni reel Instagram: i 3 siti web più sicuri

I migliori siti web sicuri, per acquistare visualizzazioni reel Instagram

Instagram è un social network nato per condividere immagini, illustrazioni, foto e video, ma nel tempo ha iniziato a favorire gli utenti che postano soprattutto dei reels (brevi video verticali) di alta qualità. Per tale motivo, se volete far crescere il vostro profilo Instagram potreste valutare l’idea di comprare visualizzazioni reel Instagram per boostare la popolarità dei vostri contenuti.

Una rapida panoramica delle piattaforme:

Followerius — Per boostare Instagram e non solo SocialBoss — Per tutti i social Popularitybox — Semplice ed efficiente

In genere, i reels che ricevono la migliore indicizzazione sono quelli che diventano popolari subito dopo la pubblicazione; comprando visualizzazioni, è possibile ottenere questo boost in maniera artificiale per poi raggiungere utenti reali e avere quindi una crescita vera.

Comprare visualizzazioni reel è un’attività legittima e spesso utile, purché si scelgano con attenzione i siti su cui effettuare l’ordine. Per semplificare la vostra ricerca, abbiamo selezionato tre piattaforme adatte a chi desidera crescere su Instagram, ma anche sugli altri social network.

Effettuare un ordine su uno di questi siti è particolarmente facile. Vi basterà:

inserire nel carrello il pacchetto di visualizzazioni che preferite;

fornire il link del reel Instagram da boostare;

completare il pagamento con uno dei metodi disponibili.

In caso di problemi, il servizio assistenza clienti potrà aiutarvi prima, durante o dopo l’ordine.

Followerius è un sito molto completo in cui è possibile bostare vari social media, tra cui ovviamente Instagram. Per quanto riguarda i reel, potrete acquistare pacchetti di like, commenti, salvataggi e visualizzazioni.

Il pacchetto più piccolo, da 100 visualizzazioni, ha un costo di 1,89 euro e dei tempi di consegna stimati di 5-30 minuti. Il più grande, invece, fornisce 250.000 visualizzazioni a 216,69 euro, consegna in 8-16 ore. In generale, il pacchetto di visualizzazioni più venduto è quello da 1000.

Comprare visualizzazioni Reel Instagram.

SocialBoss è il sito perfetto per chi desidera aumentare velocemente la visibilità dei profili social. Le visualizzazioni Instagram reel sono solo uno dei tanti articoli che potete acquistare (oltre a salvataggi, like e commenti dedicati ai reels).

Il pacchetto da 100 visualizzazioni costa 1,98 dollari e richiede 5-30 minuti per arrivare a destinazione; il pacchetto più grande, da 250.000 iscritti, richiede invece 12-24 ore per giungere a destinazione e costa 239,98 dollari.

Popularitybox

PopularityBox permette di boostare tutti i social network più in voga, consentendo di comprare numerosi tipi di interazioni per ciascuno. Si tratta di un’ottima soluzione per chi desidera proseguire gli investimenti dedicati al marketing anche al di fuori di Instagram (per esempio, su TikTok o su YouTube).

Per quanto riguarda i reel di Instagram, potrete comprare visualizzazioni, like, salvataggi e commenti che consentano una crescita omogenea.

Identificare i siti web affidabili: caratteristiche e indicatori

Comprare visualizzazioni reel Instagram può essere una strategia utile, purché venga effettuata nel modo corretto. Per questo motivo, vi consigliamo di selezionare con attenzione le piattaforme dove effettuare acquisti. Tra i requisiti che vi suggeriamo di verificare:

pacchetti di interazioni di alta qualità, virtualmente indistinguibili da quelle normali;

prezzi competitivi;

presenza di molti metodi di pagamento tra cui scegliere;

servizio di assistenza disponibile in ogni fase di acquisto;

possibilità di preservare la vostra privacy (non dovete condividere la password di Instagram e i vostri dati non devono essere memorizzati, né condivisi con terzi);

presenza di una garanzia come accompagnamento al vostro ordine.

Vantaggi dell’acquisto da siti web sicuri: sicurezza e affidabilità

Quando ci si rivolge a dei siti web sicuri per l’acquisto di interazioni, si possono riscontrare i seguenti vantaggi:

le interazioni comprate sono di buona qualità, in grado di integrarsi con quelle naturali senza allarmare l’algoritmo di Instagram; così, sarà più difficile che le visualizzazioni vengano rimosse nelle ore o giorni successivi all’acquisto.

Se la ritenzione delle visualizzazioni acquistate è buona, il boost di visibilità dovrebbe permettervi di raggiungere un maggior numero di potenziali iscritti reali che appartengono al vostro target di riferimento.

Spesso, i siti affidabili permettono di acquistare visualizzazioni Instagram reel con una specifica provenienza geografica; si tratta di una funzione particolarmente utile soprattutto se volete concentrarvi su un pubblico prevalentemente italiano anziché internazionale.

Quando il sito di riferimento è affidabile, si verifica una maggiore ritenzione delle interazioni acquistate, che non verranno rimosse perché associate ad attività illecite o di spam. Maggiore è la ritenzione, migliori saranno gli effetti a breve e medio termine.

Rischi dell’acquisto di visualizzazioni Instagram reels da siti non sicuri

L’acquisto di interazioni su una piattaforma esterna è una strategia di social media marketing affermata e spesso utilizzata anche dai creator e influencer più famosi; inoltre, non esistono leggi italiane o europee che vietino questo genere di acquisto. Tuttavia, il rischio principale nel comprare visualizzazioni reel Instagram consiste nel rovinare la reputazione del profilo Instagram coinvolto.

Aumentare le visualizzazioni Instagram reel in maniera artificiale, infatti, rappresenta una violazione dei termini di utilizzo del servizio, punibile con delle sanzioni più o meno gravi.

Se l’algoritmo di Instagram rileva una crescita anomala e improvvisa di visualizzazioni, potrebbe limitarsi a rimuoverle oppure imporre lo shadow ban al vostro profilo, fino ad arrivare alla sospensione o alla chiusura dell’account. Lo shadow ban prevede che i nuovi post non possano comparire nei suggerimenti degli utenti non iscritti, rendendo di fatto quasi impossibile la crescita della pagina.

Quando le visualizzazioni reel Instagram comprate sono di cattiva qualità, i rischi per il profilo Instagram sono più alti; le visualizzazioni, infatti, potrebbero risultare come un’attività proveniente da bot e diventare più dannose che benefiche.

Alternative all’acquisto: strategie organiche per la crescita dell’account Instagram

Un acquisto sporadico di visualizzazioni Instagram reels non basta, se non sapete come trattenere le persone e convincerle a iscriversi:

cercate una nicchia, stabilite un target e rivolgetevi a esso;

pubblicate regolarmente i vostri contenuti, assicurandovi che la qualità sia sempre alta;

usate sottotitoli, metadati, descrizioni e miniature utili e funzionali;

imparate a effettuare una corretta lettura delle analytics per capire quali video funzionano di più;

effettuate qualche collaborazione con gli influencer e le aziende più in linea coi vostri contenuti;

ascoltate i feedback delle persone che vi seguono e rispondete ai loro commenti;

assecondate le tendenze del momento e mantenetevi originali;

comunicate coi vostri utenti in modo chiaro e trasparente, ma non raccontate proprio tutto: per esempio, dire pubblicamente che avete comprato interazioni potrebbe farvi perdere di credibilità.

FAQ

Posso comprare views per i reels di Instagram in modo sicuro?

Sì; comprare visualizzazioni Instagram reels è una buona opportunità per far crescere più velocemente i vostri video, purché abbiate l’accortezza di selezionare dei servizi specializzati nella vendita di interazioni di alta qualità. Per assicurarvi della qualità di un sito, leggete le recensioni degli utenti, dei blog e dei siti specializzati.

Per un’esperienza priva di rischi, vi consigliamo anche di:

preferire i pacchetti di visualizzazioni più piccoli, evitando di comprare visualizzazioni reel Instagram in quantità eccessiva; anche se i pacchetti più grandi possono presentarsi come un’allettante scorciatoia verso una maggior visibilità, una crescita eccessiva in un profilo recente (o di piccola taglia) risulterebbe solo dannosa.

non comprare troppi pacchetti piccoli contemporaneamente, anche da più servizi diversi, se pur affidabili. Anche così, infatti, otterreste un incremento anomalo ed eccessivo in tempi troppo rapidi.

attendere almeno una settimana tra l’acquisto di un pacchetto e l’altro; dopo aver acquistato il primo bundle, infatti, conviene attendere che le visualizzazioni reel Instagram crescano in modo naturale. Monitorate la crescita in attesa di effettuare un nuovo ordine e imparate a leggere le analisi fornite da Instagram.

Quali sono i vantaggi di acquistare visualizzazioni reel Instagram?

Quando si acquistano visualizzazioni Instagram reel, il primo vantaggio è quello di avere un incremento delle statistiche riguardo le visualizzazioni. Si tratta di un’ovvietà, e infatti i benefici non si fermano a questo.

Le interazioni in aumento daranno la spinta giusta per un miglioramento della visibilità, che di conseguenza permetterà ai vostri post di essere boostati e mostrati al vostro target di riferimento. In breve tempo, le visualizzazioni e le interazioni in generale dovrebbero aumentare in maniera naturale e consistente.

Quali parametri devo considerare prima di acquistare visualizzazioni reel Instagram?

Prima di comprare visualizzazioni reel instagram, può essere utile:

controllare quante visualizzazioni ottenete di solito nei vostri reel, per evitare di acquistare un pacchetto di interazioni troppo grande.

Selezionare il video su cui investire; cercate di sceglierne uno di alta qualità, significativo e utile per attirare l’attenzione del pubblico di riferimento.

Valutare il budget dedicato alle strategie di social media marketing, ma non basatevi necessariamente sui servizi meno costosi. Preferite sempre la qualità alla quantità.

Capire se ha senso comprare anche altre interazioni , oltre alle visualizzazioni Instagram reel. Per esempio, potreste valutare anche un piccolo pacchetto di iscritti o di like, preferendo ovviamente quelli di qualità più elevata. In questo modo, potreste ottenere un boost di visibilità ancora maggiore.

Conclusioni

Dopo il successo di TikTok negli anni della pandemia e del lockdown, anche Instagram ha deciso di puntare sui brevi video verticali denominati reels, rendendoli il formato di punta di tutta la piattaforma.

Se desiderate crescere come creator o influencer, sponsorizzare il vostro prodotto o la vostra azienda, o magari raggiungere persone nuove da fidelizzare e trasformare in clienti, dovrete necessariamente impegnarvi anche su Instagram.

Oltre ai post, alle storie e ai caroselli, vi consigliamo di pubblicare anche dei reel che siano piacevoli da vedere, di alta qualità e che invoglino le persone a interagire.

Quando le strategie di marketing standard tardano a dare risultati, potete investire una parte del budget per comprare visualizzazioni Instagram reel. Si tratta di una possibilità da non sottovalutare, in grado di portare benefici anche nel medio termine grazie all’improvviso aumento di visibilità che potreste ottenere dopo l’ordine. Tuttavia, è molto importante continuare a studiare l’andamento della piattaforma e rimanere sul pezzo, per non deludere gli eventuali nuovi iscritti.

