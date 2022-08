Ansia a Castellammare per Imma, la 15enne è scomparsa

La 15enne Immacolata Anna Bracciale non è tornata nella sua abitazione a Castellammare di Stabia. Stamattina la mamma ha lanciato un appello attraverso la pagina Facebook Sos Stabia – Ricomincio da tre denunciando che l’ultimo contatto avuto con la giovane è avvenuto ieri alle ore 18.

Imma si è recata in un negozio in città dove ha comprato un jeans blue scuro e un anello. La mamma ha cercato la ragazza in diverse zone ed ha chiamato le sue amiche, purtroppo, senza avere nessun riscontro: “Aiutatemi a ritrovarla”. Il telefono della 15enne si sarebbe agganciato ieri sera ad una cella telefonica a Napoli, precisamente a piazza Garibaldi.

L’APPELLO DELLA MAMMA DI IMMA