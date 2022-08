Il fidanzato ha 100 erezioni al giorno, lei va a vivere da sola: “Non ce la faccio più”

Vikki Brown parla con orgoglio del suo fidanzato Lucas Martin, 39enne incontrato per la prima volta in un supermercato nel 2020 e diventato una presenza insostituibile nella sua vita. Il motivo? Un feeling molto intenso, ma soprattutto dalle 50 alle 100 erezioni al giorno, ovunque si trovi.

A volte è imbarazzante, afferma Vikki, operatrice sanitaria di 31 anni, perché può davvero succedere nei momenti più impensati, come mentre si passeggia o si è dagli amici o si prende un caffè. Dal canto suo Lucas dice che la trova irresistibile e che il suo appetito sessuale, da sempre molto forte, è aumentato a dismisura: non importa quanto sia stanco o quanto lei sia dimessa, se le sono vicino io non mi trattengo.

Nessun problema di salute, ha precisato Vikki, ma semplicemente una semplice reazione di un uomo sano di fronte alla sua donna. La donna ha raccontato che il suo partner, come riporta Metro.co.uk, ha fino a 100 erezioni al giorno e che è un instancabile amante. La passione può travolgerli in qualunque momento della giornata e in qualunque luogo, anche in pubblico, e sebbene sia eccitante, allo stesso tempo inizia a diventare anche stancante. Lucas è anche andato da un esperto per capire se fosse un problema, ma il medico ha detto che sta bene e che è solo molto passionale.

I due si sono conosciuti al supermercato durante il lockdown, dopo la fine delle restrizioni hanno iniziato ad uscire insieme e si sono innamorati.

Sebbene l’intesa sessuale sia delle migliori la donna ammette di essere stanca e si chiede se anche altre coppia stiano vivendo quello che vivono loro.

