In bici per 35 Km per portare un fiore sulla tomba della nonna, l’atto d’amore del bimbo di Avellino

Ben trentacinque chilometri tutti in bici solo per portare un fiore sulla tomba della bisnonna, questo il grande gesto d’amore compiuto da un 11enne ad Avellino. Il tour parte da Manocalzati, alle porte di Avellino e termina a Montemarano, un piccolo centro dell’Alta Irpinia.

“Volevo portare un fiore alla nonna”

Nel giorno dedicato alla commemorazioni dei defunti il ragazzino, a soli undici anni, ha deciso di percorrere ben 35 chilometri in bici per andare a trovare la tomba della bisnonna. Una pedalata lunga ben quattro ore, ma il bene che il ragazzino provava per la bisnonna ha alleggerito qualsiasi tipo di fatica. La donna era deceduta appena due giorni prima, la sua mancanza e la tristezza erano quindi ancora molto forti. Per il primo triste novembre senza di lei il ragazzino ha voluto salutare la bisnonna nel giorno della commemorazione ai defunti donandole un fiore.

Dopo i funerali della bisnonna i genitori si sono trasferiti a Manocalzati per alcuni giorni, in un’appartamento di proprietà. Il piccolo non aveva però avvisato i suoi genitori della sua volontà di voler andare a trovare la nonna. L’undicenne era semplicemente sceso di casa e insieme alla sua biciletta si era messo in cammino verso Montemarano. Foto ed appelli sono durati per tutta la mattinata, la preoccupazione dei genitori saliva ma in tarda mattinata arriva la lieta notizia. Il piccolo era stato avvistato nei pressi del cimitero, “Sono andato a salutare nonna” racconta il piccolo appena tornato a casa.