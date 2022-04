Napoli prega per Rosa e Giuseppe, la coppia in gravi condizioni dopo un incidente

Un terribile incidente quello avvenuto nella giornata di ieri a Brusciano. Rosa e Giuseppe, marito e moglie rispettivamente di 27 e 44 anni, sono ricoverati in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato in via Matteotti: per cause ancora da accertare, un’auto si è schiantata contro la vettura sulla quale viaggiavano i due sposi. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi di Rosa e Giuseppe dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno invece trasportato la coppia negli ospedali di Nola ed Acerra. Sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine, giunte anch’esse sul posto per ricostruire il momento dell’impatto.

Messe e preghiere per Rosa e Giuseppe

L’intera comunità di Brusciano si è riunita in preghiera per la giovane coppia di sposi. Nella serata di ieri, infatti, il parroco Salvatore Purcaro ha celebrato la messe per Rosa e Giuseppe. La ragazza – come riportato da Il Fatto Vesuviano – sarebbe la nipote di un noto capoparanza dei Gigli di Brusciano.

Anche il sindaco di Brusciano, Giacomo Romano, ha preso parte alla funzione religiosa. Poi sui suoi profili social ha scritto: “Sono ore di attesa e preghiera per Rosa e Giuseppe che, coinvolti in un incidente stradale, sono in condizioni critiche. Sono in contatto constante con le loro famiglie e vi terrò aggiornati. Forza ragazzi tutta Brusciano è con voi“.