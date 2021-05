Grave incidente a Giugliano, scontro tra 3 auto: corsa in ospedale

Spaventoso incidente quello avvenuto oggi pomeriggio in via Arco Sant’Antonio a Giugliano. Ancora da definire la dinamica dello scontro, che ha visto coinvolte tre auto. Stando ai primi accertamenti, sembra che una delle tre vetture sia uscita da una traversa del posto finendo, poi, sulla carreggiata opposta schiantandosi in pieno contro un’altra vettura.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul posto immediato l’intervento della polizia municipale, dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre una persona dalle lamiere della vettura. Per quest’ultima è scattato il trasporto da parte dei sanitari in ospedale, dove è arrivata in gravi condizioni.