Giovani di Melito travolti da un’auto pirata a Sant’Antimo: indagini a 360 gradi

Sono ancora gravi le condizioni dei 2 giovanissimi di Melito, travolti in sella allo scooter sul quale viaggivano nella notte tra martedì e mercoledì. Il conducente 20enne lotta tra la vita e la morte al Cardarelli, mentre il passeggero, appena maggiorenne, è ricoverato all’Ospedale del Mare ed è fuori pericolo ma le sue condizioni restano monitorate.

I carabinieri sono sulle tracce dell’auto che avrebbe travolto i giovani in via Leopardi a Sant’Antimo e si sarebbe poi dileguata nel nulla senza prestare soccorso. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini e, con una dinamica ancora non del tutto chiara, non è da escludere alcuna pista.

