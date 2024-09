Follia ad Acerra, gira in strada con una pistola sparachiodi e prende a morsi i carabinieri

PUBBLICITÀ

Era sottoposto ai domiciliari ma questa notte è uscito in strada senza alcuna autorizzazione. In tasca una pistola sparachiodi. È finito così in manette ad Acerra Vincenzo Corato, 37enne del posto, dopo l’intervento dei carabinieri della stazione locale in via Deledda dopo decine di segnalazioni arrivate da cittadini spaventati.

I militari dell’Arma lo raggiungono, lo trovano agitato. Ha una mano in tasca, sembra impugnare qualcosa, come una pistola. Dopo alcuni tentativi di riportarlo alla calma, il 37enne viene immobilizzato e disarmato dopo una colluttazione durante la quale l’uomo prendeva a morsi uno dei carabinieri e colpiva l’altro. È finito in manette ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

