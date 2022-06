Spaventoso incidente a Napoli, auto si schianta su Corso Umberto: traffico in tilt

Un’auto a tutta velocità, come riportato da Il Mattino, si è schiantata contro il ponteggio di corso Umberto. La strada è stata chiusa. Traffico in tilt nel cuore di Napoli. Ancora non è chiaro se ci siano o meno feriti, la dinamica resta ancora da costruire. Ciò che è certo è che una vettura sarebbe finita contro un’impalcatura messa in piedi per i lavoro alla facciata di un palazzo. A causa di ciò si registrano diversi disagi al traffico veicolare, con parte del corso che resta al momento chiuso. Sul posto, oltre all’ambulanza e ai vigili del fuoco, sono giunti gli agenti della Polizia Municipale.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | [ARTICOLO 24/06/2022] Incidente mortale nel Casertano, scontro tra auto e carroattrezzi in autostrada

Oggi pomeriggio è avvenuto un tragico incidente mortale sull’autostrada A1 nel tratto Caianello-Capua in direzione Milano all’altezza del km 709+800. Alle 15 e 30 circa nell’area di servizio di Teano si è verificato uno violento scontro tra una Peugeot 307 con a bordo due persone ed un carroattrezzi.

Come riporta EdizioneCaserta purtroppo hanno perso la vita i due occupanti della Peugeot 307, purtroppo si tratta del padre e madre della conducente anche lei ferita gravemente e portata in ospedale. Il conducente del carroattrezzi, invece, è stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni presso l’ospedale di Sessa Aurunca.

CORPI ESTRATTI DALLE LAMIERE

Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta che ha provveduto ad estrarre i corpi dalle lamiere. L’unico superstite è stato soccorso dal 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale. Restano ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dei caschi rossi. Al vaglio degli agenti della polizia stradale di Caserta la dinamica, ma da una prima ricostruzione la l’auto sarebbe finita fuori strada dopo esser stata sobbalzata per via dello scontro con il mezzo pesante.