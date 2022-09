Indagine sulla morte di Alessandro, minacce dei bulli sulla chat

Si continua ad indagare sulla morte di Alessandro, il 13enne precipitato dalla sua abitazione a Gragnano. Dai primi accertamenti effettuati sul suo telefonino dai carabinieri della locale stazione, riportati da Il Mattino, stanno vagliando la pista del al di fuori dall’ambito scolastico. Il giovane conosceva sarebbe stato aggredito da queste persone che lo avrebbero perseguitato, che conosceva e aveva frequentato in passato.

Questa è l’ipotesi alla quale stanno lavorando i carabinieri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Giuliana Moccia. Il fascicolo ipotizza contro ignoti il reato di istigazione al suicidio e che sarà trasmesso per competenza anche alla Procura per i Minorenni di Napoli. Tra le persone coinvolte e in via di identificazione ci sarebbero ragazzini poco più grandi di Alessandro e anche alcuni maggiorenni che gli avrebbero inviato messaggi di odio e rancore.