Sequestrate 3 pistole nel quartiere di Napoli, erano nascoste in un contatore

I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella – allertati dal 112 – hanno rinvenuto e sequestrato 3 pistole a salve. Le armi – prive del tappo rosso – erano nascoste all’interno di una cassetta contatore di via Cosenza nel quartiere Vicaria alle spalle del centro direzionale di Napoli. Le armi erano in perfetto stato e saranno sottoposte ai rilievi del caso per accertare un loro eventuale utilizzo in delitti.