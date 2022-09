Influencer italiani e perché hanno tanto successo

Quello dell’influencer è ormai a tutti gli effetti un lavoro e anche molto redditizio. Il fenomeno degli influencer si è sviluppato nell’ultimo decennio ed è diventato di massa soprattutto dall’inizio della pandemia.

Chi sono gli influencer? Il termine influencer è ormai entrato a far parte del nostro vocabolario quotidiano per designare personaggi pubblici che ‘influenzano’ il pubblico online, soprattutto sui social. La loro rilevanza è stata notata da aziende e brand in quanto sono capaci di influenzare i comportamenti e le scelte di acquisto dei propri follower.

Il concetto è molto simile a quello dei testimonial in pubblicità, ma con una connotazione tutta nuova: se un tempo i brand si rivolgevano alle celebrità della TV, del cinema o dello sport per sponsorizzare i loro prodotti con il pubblico di massa, l’influencer marketing si rivolge a un pubblico più segmentato, sfruttando la popolarità di ‘gente comune’ che ha un certo seguito online.

L’influencer marketing ha così gli stessi obiettivi promozionali della pubblicità tradizionale, ma sfrutta la nuova esigenza del pubblico di immedesimarsi nel testimonial. Sempre più gente, infatti, preferisce ricevere consigli sugli acquisti da persone di cui si fida e con cui ha qualcosa in comune, piuttosto che da un personaggio famoso e in un certo senso irraggiungibile. Ecco perché sempre più brand si rivolgono agli influencer per ampliare il proprio pubblico.

Micro e macro-influencer

Si fa presto a dire influencer.

Spesso si pensa che basta avere alcune migliaia di follower per considerarsi tale. La verità è che ci sono diversi parametri per definire chi è o non è un influencer, parametri utili alle aziende per decidere con chi collaborare in base ai propri obiettivi.

Il numero di seguaci è sicuramente un parametro fondamentale che ci permette di capire la portata di influenza che si può avere.

Oggi i brand vanno sempre più a caccia dei cosiddetti micro-influencer, che hanno un numero di follower tra mille e 100 mila. Questi influencer hanno un rapporto molto diretto col proprio pubblico, il che significa che i loro contenuti sono spesso molto interessanti per i follower. Questa caratteristica si chiama engagement, ed è un altro parametro impprtante che i brand prendono in considerazione.

Oltre ai micro-influencer, esistono i macro e mega influencer, vere e proprie celebrity di internet con milioni di follower. Un tipico esempio italiano è quello di Chiara Ferragni, pioniera del mondo degli influencer che ha cominciato nel 2009 con un semplice blog.

Il successo di Chiara ha spinto tantissimi giovani italiani a seguire il suo esempio, e da allora gli influencer italiani si sono fatti notare sempre di più.

Come diventare influencer

A questo punto ti starai chiedendo qual è il segreto per diventare influencer e guadagnare dai contenuti creati per il mondo digitale.

Sebbene col passare del tempo si stia cercando di creare definizioni formative e professionali per la carriera da influencer – come ha fatto l’università online eCampus, che ha lanciato un corso di laurea triennale dedicato agli aspiranti influencer – in realtà la chiave per farsi un seguito online è creare e condividere contenuti interessanti per gli altri.

Come vediamo ogni giorno, ci sono tantissimi modi per farsi notare online, così come i contenuti che la gente segue, apprezza e condivide sono i più disparati. Se non è facile creare contenuti virali, parlare di un argomento che ci interessa è sempre un buon punto di partenza.

Il pubblico vuole immedesimarsi negli influencer che hanno i loro stessi valori e interessi; quindi, scegli la tua nicchia in base a ciò che ti sta davvero a cuore e mettiti in gioco.

Non dimenticare di programmare contenuti speciali per occasioni particolari, come feste e ricorrenze o eventi di interesse pubblico, e ricordati che l’importante è pubblicare contenuti sempre interessanti e mai scontati.

Per collaborare con i brand serve avere un’identità chiara e definita che farà parte del tuo marchio personale: crea una moodboard con tante foto tratte dal tuo profilo da influencer e poi creane un PDF da portare sempre con te sullo smartphone. Puoi ampliare il tuo documento con nuove foto in modo che diventi un vero e proprio portfolio da mostrare alle aziende aggiungendo pagine al tuo PDF man mano che avrai creato sempre più contenuti.

Influencer in Italia: un business da 280 milioni

Essere influencer di successo in Italia paga. Sono oltre 350 mila gli influencer italiani che, a diversi livelli, hanno reso quello che un tempo era un semplice passatempo un vero e proprio lavoro.

Quello che ha spinto sempre più influencer a lavorare con i brand sono i guadagni: se un nano-influencer guadagna da 50 a 250 euro a post, gli influencer più popolari possono guadagnare cifre davvero esorbitanti, da 500 euro fino a 60 mila euro.

Queste cifre sono diverse non solo in base alla portata degli influencer, ma anche in base alla piattaforma social. Se infatti l’influencer marketing ha per molto tempo puntato su Instagram, oggi le celebrity di TikTok sono sempre più ricercate, e pagate, dai brand per l’importanza che questo nuovo social network ha assunto nei tempi più recenti.

Influencer e pandemia: cosa è cambiato

Il COVID ha cambiato la nostra vita sotto diversi punti di vista, ma uno dei più evidenti è il nostro rapporto con il mondo digitale.

Durante i lunghi mesi di lockdown, gli strumenti di comunicazione digitale erano gli unici a consentirci di mantenere i nostri rapporti sociali, sia con amici e parenti ma anche con tutta la società in generale.

Chiusi a casa per mesi, abbiamo cominciato a spendere sempre più tempo online, e in particolare sui social media, dando sempre più seguito agli influencer che pubblicavano contenuti capaci di intrattenerci o interessarci.

È stato proprio il periodo del COVID che ha fatto emergere figure come Khaby Lame, ormai star di TikTok con un seguito davvero internazionale.

Conclusione

L’influencer marketing è una strategia sempre più in voga tra aziende e brand: diventare un influencer può significare avere davanti una carriera molto redditizia.

Se vuoi intraprendere questo percorso, diventa una figura influente nel tuo campo e inizia a creare contenuti interessanti e coinvolgenti per il tuo pubblico, sia che tu abbia solo poche centinaia o migliaia di follower.

Aumenta la tua influenza e fatti notare dai brand per cominciare partnership a pagamento e prendi esempio dai migliori per una nuova scintillante carriera.