Giorgia Meloni risponde alla lettera di Luca Trapanese e accetta l’invito a parlare delle adozioni

“Cara Giorgia Meloni, ho adottato Alba da papà single e ora siamo una famiglia felice. L’ho potuto fare perché è una bimba con grave disabilità. È un’enorme assurdità che in Italia per un bimbo disabile sia sufficiente un solo genitore e per gli altri ce ne vogliano due sposati e questo va cambiato. Vieni a trovarci, sei una mamma anche tu, e vedrai che siamo una famiglia esattamente come lo sono tutte le altre. Ti facciamo anche la pizza“, scrive Luca Trapanese.

“Ti facciamo anche la pizza”: Luca Trapanese invita Giorgia Meloni al colloquio sull’adozione da parte delle famiglie arcobaleno

È l’invito che Luca Trapanese, papà single e gay che 5 anni fa ha adottato Alba, bimba affetta da sindrome di down, ha rivolto alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Oggi Trapanese è assessore al Welfare e alle Politiche Sociale del Comune di Napoli nella giunta del sindaco Gaetano Manfredi. Particolarmente impegnato nella lotta per la difesa e l’ampliamento dei diritti civili nel nostro Paese.

La risposta del la leader di FdI alla lettera dell’assessore napoletano

“Caro Luca Trapanese, ti ammiro e faccio il tifo per te ed Alba. Ed è giusto che la legge consenta a te e Alba di essere famiglia. E quindi ammette che in situazioni particolari come la vostra vi possa essere un’adozione a tutti gli effetti“. Ma “per un bambino essere cresciuto e amato da un papà e una mamma è meglio che esserlo da uno solo dei 2. La norma deve anzitutto porsi dalla parte del soggetto più fragile. In Italia ci sono tantissime coppie che tentano disperatamente di adottare un bimbo, dobbiamo sostenerle“. Giorgia Meloni risponde così, con un post sul suo profilo Facebook ufficiale, alla lettera di Luca Trapanese sull’adozione dei bambini da parte di genitori single. “Accetto con piacere l’invito a cena, anche da parte di Ginevra, che si divertirebbe un mondo a giocare con Alba e a mangiare la vostra pizza “leggendaria“.