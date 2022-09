Primark apre al Campania e cerca dipendenti, requisiti e come fare domanda: il link

Ancora pochi mesi e Primark aprirà a Marcianise, all’interno del Centro Commerciale Campania. L’inaugurazione è attesa entro Natale 2022 e il colosso dell’abbigliamento low-cost è alla ricerca di personale: in particolare commessi addetti alle vendite. Le candidature sono già state aperte.

Nell’annuncio pubblicato sul sito web di Primark si lascia spazio anche ad altri profili, come “Addetti al Visual Merchandising, Addetti al Cash Office e Addetti al Magazzino part-time”. “I requisiti necessari per candidarsi – scrive l’azienda – sono una preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente; disponibilità part-time flessibile tutti i giorni della settimana. Sulla base dell’esperienza, è previsto un inserimento con un monte ore variabile: Part Time 18 ore, per il quale è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend. Oppure, Part Time 20 ore, per il quale è richiesta disponibilità su turni dal lunedì alla domenica. Infine, Job on call, per il quale è richiesta disponibilità su turni dal lunedì alla domenica. Per questa tipologia contrattuale occorre avere un’età inferiore a 23 anni o superiore a 55 anni”.

Lavorare da Primark Marcianise: il link per fare domanda

Le competenze richieste: “Garantire l’ordine e il continuo riassortimento del reparto assegnato. Accogliere il cliente con il sorriso, aiutandolo e indirizzandolo in caso di bisogno. Eseguire operazioni di cassa. Rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Collaborare con tutti i colleghi, dimostrando orientamento all’apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati”.