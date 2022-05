Insigne lascia il Napoli, la dedica del governatore De Luca: “Ha donato molto per il Covid”

Lorenzo Insigne lascia il Napoli. Contro il Genoa, infatti, il capitano azzurro gioca l’ultima partita allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha voluto salutare il capitano partenopeo con un messaggio sul suo profilo Facebook: “Un abbraccio a Lorenzo Insigne che oggi gioca la sua ultima gara con la maglia del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Grazie a questo campione per le emozioni che ci ha donato con reti, assist, trofei sempre e per l’amore sconfinato che ha sempre dimostrato per Napoli ed il Napoli. Gli auguriamo ogni bene per il nuovo “tiro a giro” della sua vita e della sua professione. E grazie ancora per la sua generosa donazione durante la pandemia. Ciao Lorenzo”.

Ancora poche settimane e Lorenzo Insigne dirà definitivamente addio al Napoli. Una storia d’amore cominciata nel 2004 quando per la prima volta lo ‘scugnizzo’ di Frattamaggiore indossò la maglia azzurra. L’esordio in prima squadra nel 2009-10 con Mazzarri, poi due anni in prestito e il ritorno a casa nel 2012. Da quel momento il numero 24 metterà a referto 121 gol in 432 presenze (ad oggi), con reti indimenticabili come quella al Bernabeu contro il Real Madrid campione d’Europa.

Ospite a sorpresa durante il concerto di Rocco Hunt al Pala Partenope, Lorenzo Insigne è salito sul palco del rapper e ha fatto un caloroso saluto a tutti i tifosi: “Come ben sapete manca poco ma resterete sempre nel mio cuore”. Poi è intervenuto l’artista salernitano: “La storia non si cancella, un lungo applauso per Lorenzo Insigne”.