Covid in Campania, l’indice di contagio si abbassa nel weekend: il bollettino

Cala il tasso di incidenza del Covid in Campania, in un giorno nel quale il bollettino della Regione non registra vittime. I nuovi positivi sono 3.330su 21.202 test esaminati: il rapporto è del15,70%, contro il 16,98 di ieri. Resta sostanzialmente stabile l’occupazione dei posti letto, che sono 35 nelle intensive (-1) e 575 in degenza (+2).

Covid, addio alla mascherina sui voli europei: dal 16 maggio non sarà più obbligatoria

Stop all’obbligo di indossare la mascherina sui voli nell’Unione Europea dal 16 maggio, a comunicarlo Ecdc e Aesa.Questo è quanto prevedono le nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi pubblicati dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malat tie) e dall’Aesa (Agenzia europea per la sicurezza aerea). La mascherina resta comunque fortemente raccomandata per chi tossiste o starnutisce. Inoltre, si legge nelle linee guida, “resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19“.