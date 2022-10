Intesa Sanpaolo lancia la settimana corta: 4 giorni lavorativi di 9 ore

Intesa Sanpaolo e i sindacati del gruppo lavorano alla settimana “corta”. La proposta dell’istituto, guidato dal ceo Carlo Messin,a non è ancora stata formalizzata. Tuttavia è già emersa dalla discussione tra la banca e i sindacati con i quali l’istituto sta discutendo la rivisitazione degli accordi di smart working già firmati in passato.

La proposta di Intesa Sanpaolo per la settimana corta prevede di mantenere il monte ore complessivo, innalzando le ore di lavoro giornaliero a 9

Secondo le indiscrezioni, l’idea sul tavolo è di innalzare a nove le ore lavorative su base quotidiana, in modo da lasciare invariato l’ammontare complessivo. Retribuzione inclusa. Consentendo così a chi lavora di concentrare l’attività su quattro giorni e di avere un giorno libero. Da quanto emerge, l’ipotesi andrà discussa nell’ambito delle singole strutture del gruppo, in funzione delle esigenze. E non è detto che la nuova formula venga adottata da tutti gli uffici. Nei prossimi giorni la proposta sarà ufficializzata a tutte le sigle sindacali.

“Abbiamo di fronte uno scenario complesso, ma entro la fine del 2023 si tenderà ad un miglioramento

Il progetto è emerso nel giorno in cui si è svolta l’assemblea di Unione industriali Torino in cui si è parlato dell’andamento dell’economia. “Abbiamo di fronte uno scenario indubbiamente complesso per questo trimestre e per il primo del 2023,— ha detto Messina — ma qualunque previsore, sia privato sia pubblico, oggi vede dal 2024 un ritorno progressivo alla crescita“. Il ceo del gruppo ha sottolineato la differenza tra la situazione attuale e quella innescata dalla pandemia, dominata dall’incertezza: “alla fine del 2023 si tenderà a tornare verso un percorso di normalità“.