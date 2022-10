Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, video hot nel Grande Fratello Vip

Gf Vip, video hot di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: «Hanno esagerato». Dopo giorni di corteggiamenti e gelosie la passione è scattata nella casa del Gf Vip. Dopo un bacio pare che i due vipponi siano andati oltre e il web ora grida allo “scandalo”. È diventato virale infatti in rete un video di effusioni bollenti tra i due che dimostra quanto sia forte la loro complicità. Dopo baci appasionati nelle immagini si vedono la Fiordelisi e Donnamaria rifugiarsi in giardino. I due vipponi si sono rannicchiati sotto un plaid per continuare a coccolarsi.

Il filmato hot Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

In un filmato diventato virale sui social si vede la coppietta intenta in tenere effusioni sotto un plaid. Poi la mano di lui che scompare sotto le coperte, lasciando immaginare un momento di forte intimità, con Edoardo che poi si lecca il dito visibilmente soddisfatto e ammiccando alla telecamera. Le immagini sono talmente chiare da non dover richiedere ulteriori spiegazioni. Sul web però molti utenti hanno gridato allo scandalo. “Che fogna che è diventata la nostra tv”, si legge su Twitter. “Vomitevole ed esagerato”, commenta un altro utente. Ma c’è anche chi minimizza: “Sono ragazzi, non facciamo i bacchettoni ora. Magari ha sbagliato il GF a non stoppare la scena ma io vedo 2 ragazzi che si piacciono e fanno quello che gli pare, senza ledere nessuno. Se vedi il GFVip sai che c’è pure questo, anzi in Italia sono super censurati. O preferite il bullismo?”, facendo riferimento al caso Bellavia.

Gf Vip, scoppia la passione tra Antonella ed Edoardo

