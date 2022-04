Investe un monopattino e scappa sul Litorale Domizio, è proprietario di 100 auto

Ha investito un monopattino procurando ferite lievi al conducente ed è poi fuggito a piedi lasciando sul luogo dell’incidente l’auto, poi risultata intestata ad una persona formalmente proprietaria di almeno cento veicoli. Sull’episodio, avvenuto a Mondragone in via Razzino, sono in corso le verifiche della locale Polizia Municipale guidata da David Bonuglia, che ha sequestrato l’auto, una Seat Ibiza.

Quest’ultima è risultata di proprietà ad un uomo di Cassino cui sono intestati un centinaio di veicoli; l’ipotesi è che sia un prestanome e che le auto, tra cui quella che ha investito il monopattino, siano guidate da altre persone; anche per questo motivo il conducente della Seat è fuggito. Nelle prossime ore potrebbero scattare delle denunce non solo per il sinistro ma anche per la questione delle auto intestate alla stessa persona. (ANSA).