L’artista urban Ivan Granatino torna con un brano che sa di estate e di voglia di leggerezza, in collaborazione con l’attrice, influencer e cantante Teresa Langella, in uscita il 21 maggio su tutti i digital store (in radio dal 28).

Già tik tok lo ha premiato chiedendo una collaborazione, dopo il successo della scorsa estate Caramella, con oltre 250.000 video.

“Spengo il cell” (di Giovanni Granatino e Vincenzo Pezzella), che accompagnerà la prima parte d’estate, è un pop reggaeton, dalle sonorità prettamente estive su un argomento ancora considerato “scottante” ma molto attuale e concreto di una storia d’amore clandestina.

“Sicuramente la voglia è proprio quella di trasmettere “il sole” a livello musicale con un tema sicuramente molto attuale: l’amante. Contento anche di fare questa esperienza con Teresa, diversa dal mio normale mondo e a quanto noto molto amata dal grande pubblico e anche con grandi doti vocali”. (Ivan Granatino)

“Felicissima di tornare a cantare di nuovo che è una delle mie prime passioni e convinta di aver scelto uno degli artisti campani più professionali e con una grande genialità. Mi sono divertita molto e spero di divertire anche il mio pubblico e quello di Ivan” (Teresa Langella)

Il video, in uscita il 20 maggio, rispecchia appieno da parte del regista Ferdinando Esposito, (Action Film), il mood del pezzo: “non sono i soldi che possono fare la felicità di una persona, ma solo l’amore vince su tutto”. In una Location esclusiva che ricorda il mondo latino e della cultura reggaeton in generale, è narrata una storia d’amore fuori dai canoni classici in una chiave passionale del tutto inedita. Ivan e Teresa sono parte integrante del video ma non i protagonisti. La storia gira attorno ad un mezzadro, interpretato da Enock Balotelli, il quale si innamora della moglie del rozzo e ricco latifondista, Claudia Paglialungala modella dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2021, dedito alle sue terre e poco alla famiglia e alla moglie in particolare. ente a lieto fine.

Biografia Ivan Granatino:

L’abbiamo apprezzato sul palco dell’Ariston in qualità di super ospite in feat con Gigi D’Alessio che lo ha voluto nel suo nuovo inedito “Guagliune” insieme a Enzo Dong, Lele Blade e Samurai Jay, ma la sua carriera parte da molto lontano. L’artista urban Ivan Granatino, ospite a canzone segreta su Rai Uno, per la sorpresa a Gigi D’Alessio ha totalizzato con la sua esibizione di ‘o Saracieno, alle 23.18 il 19,59% di share. L’intera puntata ha totalizzato il 17,45%. Il suo percorso è “vecchio stile”, fatto di piccoli passi e di tanta tenacia. Più di un decennio di gavetta, in cui ha avuto molteplici esperienze musicali, ma si è cimentato anche in veste di attore, fino alla recente apparizione sanremese che anticipa e lancia il nuovo lavoro di Granatino, quello che viene definito “L’album più urban mai scritto”. Oggi, a tutti gli effetti, Ivan, può considerarsi un artista pop urban perché continua a sperimentare la musica partenopea, finalmente sdoganata e la prossima sfida sarà proprio un mix di contaminazioni. Ivan è uno dei precursori di questa nuova scena che ha numeri record, insieme a Franco Ricciardi suo ex produttore. Ivan nasce a Caserta e fin da piccolo inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie al padre, interprete di musica classica napoletana, che gli trasmette la passione per quello che è diventato il suo lavoro. L’artista casertano si orienta, agli inizi, fra il pop, rock e l’hip hop, tanto da intraprendere un percorso artistico personale chelo porta a creare un crossover tra questi tre generi musicali. La sua formazione si divide tra corsi di canto, lezioni di musica e tanti provini in lungo e in largo per tutto lo stivale.

Collabora con i maggiori rappresentanti dell’hip hop italiano come Clementino, Club Dogo, Luchè, Franco Ricciardi e D-Ross. Nel 2014 raggiunge il grande palcoscenico di RAI 2 a “The Voice of Italy” e si fa conoscere al grande pubblico scelto da J-Ax come coach nella sua avventura. Nel 2016 il prestigioso palco del “Primo Maggio” a Roma. Nel 2017 l’album “Ingranaggi” prodotto dalla sua stessa etichetta Napule Allucca/Believe che ha prodotto anche i singoli “Annarè”, remake della hit di Gigi D’Alessio e “Vitamì” con oltre 3.500.000 di views su YouTube. Nel 2019 con il singolo “Me llama” insieme a Bl4ir, raggiunge oltre i 10 milioni di visualizzazioni per la hit dell’estate. Poi con il brano “Tutto apposto” entra, per la seconda volta, nella soundtrack della quarta stagione di ‘Gomorra – La Serie’ prodotta da Sky – Cattleya; la prima con “a’ storia e Maria”. Reinterpreta “Don Salvatò” del maestro Enzo Avitabile. Sempre nel 2019 ha aperto il concerto del re del reggeton Daddy Yankee. Alcune delle sue canzoni sono state di recente scelte per un cortometraggio e “Guagliuncè” per una scena di un film di prossima uscita, con Claudia Gerini.

Una carriera sempre in crescendo anche grazie ai numeri che pagano il suo impegno come per esempio, “A’ storia e Maria” oltre 11M su YouTube, “Viene appriesso a me” oltre 17M su YouTube, “Caramella” circa 15M (topic e video) su YouTube, circa 8M su Spotify e 250K con oltre 100.000.000 di visualizzazioni. A settembre una nuova collaborazione con Clementino nel brano “Dinero” molto apprezzato dalla critica e nella top ten di MTV. Insieme alla musica Ivan è stato protagonista come attore in “Song e Napule” e “Ammore e mala vita”, i film dei Manetti Bros, “L’oro di Scampia”. Alcune delle sue canzoni vengono scelte come colonna sonora di alcuni film come: “Reality”, regia di Matteo Garrone e “Gomorra la serie”.

Instagram: https://www.instagram.com/therealivangranatino/

TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMeuuu72B/

Biografica Teresa Langella:

Teresa Langella nasce a Napoli il 31/01/1992. Le sue grandi passioni sono da sempre il canto e il ballo che coltiva sin da piccola! Per ben tre volte, tra il “2005/2007” si è classificata prima in balli social dance! Nel 2007 a soli “15 anni”, inizia il suo percorso, cominciando a muovere i primi passi nella moda e nello spettacolo e viene eletta “Miss look now” classificandosi terza nel concorso “Un volto per fotomodella” partecipando e classificandosi terza alle finali di “Miss Ondina 2007”. Da questi concorsi viene notata anche per le sue importanti doti canore e da lì inizia il percorso musicale venendo ingaggiata da diverse agenzie! Pubblica il suo primo Album “Una favola senza fine”! Comincia a farsi conoscere partecipando in tantissime emittenti locali, sia come cantante sia come presentatrice. Nel “2008” è testimonial per la rivista abiti da sposa (Si Sposa). Successivamente, da un’idea di Luigi Lopez ed Emiliano Palmieri con la produzione della casa discografica “Rosso Al Tramonto” di Sabatino Salvati, entra a far parte di una girl band “Claravox” con due brani “T’Innamori” e “Because I Love You”. Settembre “2010”, partecipa come corteggiatrice al famosissimo programma Mediaset di Maria De Filippi “Uomini&Donne” non passerà inosservata soprattutto per disinvoltura e carattere, nonostante fosse la più piccola “18 anni”. Inoltre dimostra apprezzabili doti anche da attrice col ruolo di sposa nel film Reality (Big House) del famosissimo regista sceneggiatore e produttore Matteo Garrone. Nel 2012 duetta con Rosario Miraggio scritto da Kekko D’Alessio “Si rint ‘o core tenisse sul a me” seguite dalle varie tappe canore Torinesi,Pugliesi e Milanesi. Nel luglio 2012 lancia un altro singolo “Trattarmi Male” scritto anch’esso da Kekko D’Alessio. Per due volte “2012 e 2017” sarà la presentatrice e madrina d’eccezione alle fasi finali del concorso di bellezza “Miss Solariana” oltre ad essere stata testimonial per la campagna contro il femminicidio e invitata più volte agli anniversari della rivista “I’M Magazine” del famosissimo attore Maurizio Aiello. Nel “2014” ritorna sul set con una parte nel ruolo di “Francesca” per la Fiction e miniserie RAI “Sotto Copertura” del regista Giulio Manfredonia. Nel “2015” un nuovo progetto musicale con Andrea Zeta “Te Penzo Sempe” e uno spot pubblicitario per un notissimo marchio di abbigliamento e accessori col regista Paolo Sorrentino. Nel “2017” due nuovi brani “Io senza di Te” e “Bravi a farci male. A marzo 2018 ritorna in Germania con tre tappe live e pubblica in coppia con Dj Anonimo un nuovo Singolo “M’Annammore Ancora”. A Luglio 2018 fa parte del programma Mediaset “Temptation Island” nel ruolo di tentatrice e ad agosto esce con un nuovo Singolo reggeton “Non mi importa nada”. Nel “2019” ritorna come Tronista al famosissimo programma Mediaset di Maria De Filippi “Uomini&Donne” incidendo, alla conclusione del percorso, un nuovo singolo “Controcorrente” e a luglio “2019” in coppia con “La Nueva Escuela” il brano reggeton “Ibiza&Formentera” che si rivelerà un vero e proprio tormentone estivo sfondando i 5 milioni di visualizzazioni sul web. Ad agosto 2019 il suo ultimissimo lavoro discografico “Tempo”. Attualmente è un’eccellente influencer e collabora con diversi marchi nel settore della bellezza, del benessere e brand di accessori. Dal 2020 è anche speaker radiofonica.

Instagram: https://www.instagram.com/teresalangella___/

TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMeuus6F7/