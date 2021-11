Marijuana, pistola ed una katana in casa: arrestato 53enne in provincia di Napoli

Un uomo di Ottaviano, 53 anni e incensurato, è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione domiciliare dei carabinieri, difatti, è stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di marijuana, una katana di oltre 90 centimetri, una pistola a salve e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Sottoposto ai domiciliari è ora in attesa di giudizio.

In carcere due incensurati di origini marocchine. Fermati in via Vastola, a Poggiomarino, questi ultimi addosso alcuni oggetti appena rubati in un’autovettura in sosta. A San Giuseppe Vesuviano un 61ennne identificato in strada nonostante la misura dei domiciliari gli imponesse di rimanere in casa: denunciato. Stesso provvedimento per un 36enne al quale era prescritto il divieto di dimora nella provincia di Napoli. Identificato si trovava in piazza Garibaldi, nel comune di San Giuseppe Vesuviano.