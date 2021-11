Dramma a Roma, studente precipita dalla torre e muore: voleva godersi il panorama

Un francese di 21 anni è caduto dalla torre Santa Bibiana nei pressi della stazione Termini ed è morto sul colpo. Il giovane, per cause in corso di accertamento, è scivolato dall’edificio di proprietà delle ferrovie in via Giovanni Giolitti 287 intorno alle 6 di stamattina.

Il 21enne si era arrampicato sulla torre insieme ad altri amici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della salma che è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto anche il personale sanitario e le forze dell’ordine.