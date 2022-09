Kvara gioia e dolore di Spalletti, il mister lo rimprovera: “È forte ma tira troppo”

Il Napoli, uscente da Glasgow con il sonoro 0-3 ai danni dei Rangers, viaggia sulla cresta dell’entusiasmo. I tifosi sognano in grande, spinti anche dalle prestazioni del calciatore del momento, Kvicha Kvaratskhelia. Ma Luciano Spalletti, che non è nuovo in quanto critiche controverse ai giocatori più amati ed apprezzati, ha voluto dire la sua in conferenza stampa dopo partita. Ed ha utilizzato parole non certo al miele per Kvara.

Continui richiami a Kvara, Spalletti tira le orecchie al georgiano e ai giornalisti

Non è passato inosservato il comportamento di Spalletti a bordocampo, che ha ripetutamente rimproverato il georgiano a suon di movimenti di stampelle. “È fortissimo, ma deve saper scegliere. Kvara non ci porta in braccio e ci porta a vincere la partita da solo” – ha affermato il tecnico toscano. “Il gol di Ndombele chi l’ha fatto? Anguissa, vanno dati a lui i meriti”. Quindi Kvara, secondo il mister, tira troppo. Per questo non ha esitato a dare una strigliata anche a tutti coloro che hanno esaltato le gesta del 21enne di Tbilisi. “Glieli date voi i consigli, è forte, forte, forte, poi arriva lì e tira anziché darla”.

Il grande gesto del georgiano nei confronti Zielinski

L’intesa tra i giocatori si sta dimostrando una delle chiavi dei recenti successi in campionato e in Champions per l’undici di Spalletti. Sotto gli occhi dei più attenti il meraviglioso gesto di Kvaratskhelia sul rigore di Politano. Piotr Zielinski, dispiaciuto dopo il doppio errore dagli 11 metri nel corso della partita, era andato sul pallone per calciare il rigore sul fallo di mano in area di Barisic al 68′. Alla fine Politano si è preso la responsabilità e ha tirato e segnato il penalty, sbloccando il risultato. Ma il gesto di Kvara è ciò che più ha stupito: le telecamere hanno inquadrato il suo bell’abbraccio di consolazione e conforto nei confronti del centrocampista polacco. Il gesto conferma le doti da leader che Kvara aveva mostrato nelle sue giocate e del clima positivo e stimolante che si vive all’interno dello spogliatoio azzurro, vistosi rinnovato e ringiovanito dal calciomercato estivo. E intanto, i tifosi sognano in grande.