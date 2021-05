La morte di Rosanna ha colpito la comunità di Lago Patria. La giovane mamma è stata ricordata dal gruppo Istruzione Fascia Costiera: “Le mamme non muoiono mai davvero, vanno ad abitare nel cielo, lucidano il sole di giorno e illuminano le stelle che brillano di notte. Custodiscono i raggi di luna e nella casa celeste aspettano di dare il benvenuto a coloro che amano. Ci ha lasciato una mamma, un’amica, una compagna di viaggio. Lascia un’enorme dolore alla nostra classe 4 A, alla comunità tutta. Rosanna era conosciuta da tutti per quel suo sorriso che coinvolgeva. Altra mamma nella “Terra dei fuochi” che ci lascia sgomenti ed in giovane età”.

IL CORDOGLIO PER ROSANNA

“La classe 4 A e le sue docenti si raccolgono con affetto ma enorme tristezza attorno ai familiari, soprattutto ai suoi teneri bambini – conclude il post del gruppo Facebook- Domani festa della Mamma, utilizziamo questo giorno per riflettere quanto siano importanti i valori, le persone. E tralasciamo le cose futili, perché la vita è un morso”. I funerali di Rosanna si terranno domani alle ore 15 alla chiesa Sacra Famiglia in via Signorelli a Lago Patria.